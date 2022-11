Faule Kollegin beim Chef melden oder nicht? Moment der Entscheidung

Antwort wählen und auf "Jetzt abstimmen!" klicken

Carmen aus Unterhaching arbeitet in einem Büro. Die Auftragslage ist gut, es gibt viel zu tun. Nur eine Kollegin scheint das nicht so genau zu nehmen.

Wenn sie im Homeoffice arbeitet, ist sie für die anderen schwer zu erreichen. Im Büro selbst hält sie gerne Schwätzchen in der Kaffeeküche, ihr Arbeitspensum schafft sie so gut wie nie. Immer wieder muss Carmen Aufgaben der Kollegin übernehmen, damit alles pünktlich fertig wird. Direkt ansprechen traut sich Carmen nicht, dauerhaft mehr arbeiten will sie aber auch nicht. Daher steht Carmen irgendwann vor der Entscheidung.