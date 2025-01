BAYERN 1 am Freitagabend Ihre Lieblingshits und Lieblingsstars

Gestalten Sie Ihren BAYERN 1 Lieblingsabend!

Endlich Freitagabend, endlich Wochenende! Die Woche ist geschafft und man kann befreit ins wohlverdiente Wochenende starten. Egal, ob Sie dabei im Auto sitzen oder in der Küche den Abend für Ihre Gäste vorbereiten – BAYERN 1 begleitet Sie. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Hits einzureichen und den BAYERN 1 Lieblingsabend mitzugestalten.

Was gibt es auf BAYERN 1 am Freitagabend zu hören?

Zum Beispiel Ihre Feierstarter! Also die Hits, bei denen sich die Tanzfläche sofort füllt und niemand mehr stillstehen kann. Haben Sie auch einen "Feierstarter" – diesen einen Song, der jede Party zum Kochen bringt? Teilen Sie ihn mit uns! Erzählen Sie ihre Erinnerung an die Kultdisco in der Nachbarschaft?