Schwanger trotz Spirale Baby kommt mit Spirale in der Hand zur Welt

Da hat sich ein Menschenleben knallhart gegen gängige Verhütungsmethoden durchgesetzt: In Vietnam wurde ein Baby geboren, trotz Spirale - und mit dieser Spirale in der Hand! Bilder hier.

"Einfach unglaublich!" - so überschrieben die Geburtshelfer eines Krankenhauses in Hai Phong, der drittgrößten Stadt Vietnams, das Foto des Neugeborenen, das sich mit Spirale in der Hand den Weg auf diese Welt erkämpft hat. Sehen Sie die Fotos des Buben hier:

Khoa sản 2 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng Em bé rất dũng cảm, phá tan phương pháp KHHGĐ của mẹ để gia nhập bằng được ''bể khổ'' cùng nhân loại! 😅 Thật tuyệt vời! #san2dkqthp #san2dakhoaquoctehaiphong #embedungcam #vongtranhthaiGepostet von Khoa sản 2 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng am Montag, 29. Juni 2020

Übrigens: Die Kupferspirale hat laut Pro Familia einen Pearl Index von 0,3 bis 0,8 - das bedeutet, dass von 1.000 Frauen, die ein Jahr lang damit verhüten, drei bis acht Frauen schwanger werden könnten.