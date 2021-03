Marcus Fahn will's wissen Auf offener See einfach vergessen

Nach dem Tauchgang auf offener See vergessen

Nach einem Tauchgang auf den Malediven trieb Heidi F.aus Friedberg mit zwölf anderen Personen acht Stunden in der Dunkelheit im Wasser. Die Gruppe war im Rahmen einer Tauchsafari im Jahr 2000 auf einem Strömungstauchgang. Als sie nach 50 Minuten wieder auftauchten, war kein Boot mehr in Sicht. Wahrscheinlich waren sie an der falschen Stelle wieder aufgetaucht. Es war niemand zu sehen und es begann bereits zu dämmern. Um 18 Uhr wird es auf den Malediven dunkel. Das Meer war unruhig und die Gruppe hatte weder funktionierende Ortungssysteme, noch Leuchtraketen oder Bojen.