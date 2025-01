Arachnophobie Spinnenangst komplett aus dem Hirn löschen? Das geht!

Sie sehen eine große Hauswinkelspinne in einer Zimmerecke Ihrer Wohnung und reagieren immer gleich: Sie geraten in Panik, der Puls steigt, der Atem wird kürzer, Schweiß bricht aus? Das können Anzeichen für eine Arachnophobie sein, eine ausgeprägte Spinnenangst. Doch die Angst vor Spinnen kann man therapieren.

Transkranielle Magnetstimulation (TMS) gegen Spinnenangst

Am Zentrum für psychische Gesundheit (ZEP) am Universitätsklinikum Würzburg geht man mit der aktuellen Studie "SpiderMem" noch weiter – mit Hilfe der sogenannten Transkraniellen Magnetstimulation (TMS) soll die Spinnenangst ganz aus dem Gehirn von Spinnenphobikern gelöscht werden. Dafür werden die Versuchspersonen zuerst kurz mit einer echten Spinne konfrontiert und danach mit TMS behandelt: "Die TMS ist eine nicht-invasive und nebenwirkungsarme Form der Hirnstimulation. Dabei wird eine Spule am Kopf angebracht, von der aus gezielt magnetische Impulse durch die Schädeldecke (transkraniell) an bestimmte Hirnareale abgegeben werden, um deren Aktivität zu beeinflussen." Wie dieses Gerät aussieht, können Sie auf dieser Webseite des Uniklinikums Würzburg ansehen.

Spinnenangst behandeln

Wer an diesem Studienprojekt teilnehmen möchte, kann sich beim ZEP in Würzburg melden:

Interessierte wenden sich bitte unverbindlich an das Studienteam "SpiderMem" am Zentrum für Psychische Gesundheit, vorzugsweise per E-Mail an Spider_VR@ukw.de

oder telefonisch unter 0931/201-77430.