Apple Maps So widersprechen Sie der Apple Bilderfassung

Apple Maps wird aufgerüstet - das Unternehmen möchte mit seinen eigenen Karten Google Maps Konkurrenz machen. Daher hat Apple seine Kamerawagen und Mitarbeiter mit Kamera-Rucksäcken seit einiger Zeit auch in Deutschland losgeschickt und erfasst nach auch alle Landkreise und Städte in Bayern genauer mit der Kamera. Zum Beispiel für virtuelle Rundgänge direkt vor Ort. Die Bilder für Apple Maps werden in der Zeit von 22. April bis 27. Mai aufgenommen.

Widerspruch gegen die Apple Maps Bilderfassung

Verbraucher haben in Deutschland das Recht, Diensten wie Google Maps oder Apple Maps zu untersagen, Bilder vom eigenen Haus, dem eigenen Fahrzeug oder Grundstück zu veröffentlichen. Es gibt dazu bei der Verbraucherzentrale ein Musterschreiben, das Sie ganz einfach per E-Mail an Apple Maps senden können. An diese Adresse: MapsImageCollection@apple.com