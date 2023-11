Ananas Mit diesem Trick wird die Ananas süßer

So wird die Ananas süßer

Stellen Sie Ihre Ananas zu Hause einfach auf den Kopf, also auf das Grün. Am unteren Ende der Ananas, da, wo sie über den Stiel mit der Pflanze verbunden war, befinden sich die meiste Stärke und der meiste Zucker. Wieso die Ananas durch das Umdrehen auf den Kopf insgesamt gefühlt süßer und weicher wird, erklärt Beate Neuhaus, Hauswirtschaftslehrerin an der Klara Oppenheimer Schule in Würzburg: "In einer reifenden Ananas werden natürliche Enzyme aktiv, die Stärke in Zucker umwandeln, und der Zucker wandert dann in der Ananas von oben nach unten. Durch das Aufstellen der Ananas auf den Kopf wird dieser Zucker im gesamten Fruchtfleisch besser verteilt."

Und noch etwas Gutes passiert, wenn Sie Ihre Ananas auf den Kopf stellen: "Das Aufstellen der Ananas auf den Kopf kann aber auch den Druck auf das untere Ende erhöhen und das kann auch dazu führen, dass die Reifung schneller erfolgt, da der Druck die enzymatische Umwandlung von Stärke in Zucker beschleunigen kann."