Bergfreundinnen Zum erfolgreichen Podcast gibt's jetzt Fernseh-Doku und Web-Serie

Im vergangenen Sommer überquerten die drei Hosts des Bayern 2-Podcasts "Bergfreundinnen" die Alpen – ihre Community war immer live dabei über den Bergfreundinnen-Podcast und den Kanal auf Instagram. Mit den Bergfreundinnen unterwegs war auch ein Kamerateam: Ab 8. April gibt es die vierteilige Web-Serie "Alpenüberquerung der Bergfreundinnen" in den Mediatheken von ARD und BR und am Montag, 11. April, zeigt das BR Fernsehen um 21 Uhr die Doku "Eine Alpenüberquerung der Bergfreundinnen – zu Fuß von Oberstdorf an den Comer See".