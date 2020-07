Bergfreundinnen Der Podcast für bergbegeisterte Frauen

Anna, Toni und Kaddi lieben Berge. Ständig zieht es die drei hinaus und hinauf – und wenn sie nicht am Berg sind, reden sie darüber. Sie diskutieren Fragen wie: Was ist ein gutes Ziel? Wie kriegt man mehr Selbstvertrauen am Berg? Und was passiert eigentlich gerade mit den Alpen?

Die Drei diskutieren große Themen wie Bergsport in Beziehungen, Angst beim Bergsteigen oder die Zukunft der Alpen. "Bergfreundinnen" ist ein Podcast von Bayern 2 und ab sofort und wöchentlich neu zu finden unter BR Podcast und br.de/bergfreundinnen.

Anna Hadzelek: Anna macht derzeit beim Alpenverein die Ausbildung zur Fachübungsleiterin Bergwandern. Sie ist am liebsten dort unterwegs, wo einem schon mal die Knie schlackern und wo sie so wenige Leute trifft, dass sich mit allen ein kurzer Ratsch ausgeht.

Antonia Schlosser: Aufgewachsen im Allgäu, hatte Toni die meiste Zeit ihres Lebens die Berge wortwörtlich vor der Nase. Sie liebt Wandern, Skifahren und die süßen Seiten des Berglebens – am liebsten in Form von Ausblick, Brotzeit und Gipfelweißbier.

Katharina Kestler: Kaddi hat als Kind am Schlittenberg die Achsen von ihrem Skateboard weggeschraubt und gedacht, sie hätte einen neuen Sport erfunden. Heute ist sie am liebsten mit zwei, drei ihrer Freundinnen von der Bergfrauen-Community Munich Mountain Girls mit dem Mountainbike oder den Freeride-Skiern unterwegs.

Bergsport ist in, das zeigen auch die Diskussionen um überfüllte Wanderparkplätze in Bayerns Alpentälern. Wegen der Corona-Pandemie nutzen in diesem Jahr besonders viele Menschen die Berge für Erholung und Sport.

Und: Bergsteigen wird immer weiblicher – das zeigt etwa die Mitgliederentwicklung des Deutschen Alpenvereins. Kernzielgruppe des Podcasts sind daher junge Frauen zwischen 25 und 35 Jahren. Die Bergfreundinnen wollen diese Frauen bestärken, selbstständig, eigenverantwortlich und gemeinsam die Berge für sich zu entdecken. Alles, was junge Frauen in Bezug auf ihr Hobby beschäftigt, kann Thema in diesem Bayern-2-Podcast sein.

1 Monat = 4 Episoden = ein großes Bergthema

Genauso vielfältig wie die Berge sind die Interessen von Bergsteigerinnen – entsprechend unterschiedlich auch die Formate, in denen sich die Hosts mit jeweils einem Thema auseinandersetzen: In der #1 Story erzählen sie Erlebnisse aus der weiblichen Bergcommunity, beim #2 Talk treffen sich die drei Bergfreundinnen und diskutieren. Im #3 Service kommen Experten zu Wort und im #4 Interview bekannte Berg-Persönlichkeiten.

Im ersten Monat beschäftigen sich die Bergfreundinnen mit einem Grundsatzthema des Bergsports: Selbsteinschätzung. Über vier Episoden behandeln sie die Frage, warum es so schwierig ist, das eigene Können vor der Tour richtig einzuschätzen. Dazu erzählen sie die Geschichte einer Klettersteiggeherin, die im vergangenen Oktober aus einem der schwersten Klettersteige Deutschlands gerettet werden musste. Und zwar, weil sie wegen schlechter Planung vor Angst und Erschöpfung blockierte. Ein Fall, wie er in Bayerns Bergen immer häufiger vorkommt. Dazu holen die drei Hosts Stimmen aus der Community ein, befragen eine Mentaltrainerin und sprechen mit der Bloggerin Erika Dürr aus dem Allgäu, Macherin des bekannten Bergblogs "Ulligunde".