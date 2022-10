Student Academy Awards 2022 Freude über Studenten-Oscars in Gold und Silber für BR-Kurzfilme

Am 20. Oktober 2022 sind in Los Angeles die Student Academy Awards 2022 vergeben worden. In der Kategorie "Narrative" gingen zwei Preise an Kurzfilme, die vom Bayerischen Rundfunk koproduziert wurden: "Almost Home" von Nils Keller wurde mit dem Studenten-Oscar in Gold und "Eigenheim" von Welf Reinhart mit dem Studenten-Oscar in Silber geehrt.