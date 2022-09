Student Academy Awards 2022 Zwei Studenten-Oscars für BR-Kurzfilme

Unter den drei Finalisten der Student Academy Awards 2022 sind in der Kategorie "Narrative" zwei Kurzfilme, die vom Bayerischen Rundfunk koproduziert wurden: "Almost Home" von Nils Keller und "Eigenheim" von Welf Reinhart werden je einen Studenten-Oscar in Gold, Silber oder Bronze erhalten – die Platzierung wird bei der Verleihung am 20. Oktober 2022 in Los Angeles bekannt gegeben.