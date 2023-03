29. Internationale Kurzfilmwoche Regensburg 2023 Der BR bei der Regensburger Kurzfilmwoche

Vom 16. bis 26. März 2023 findet die Regensburger Kurzfilmwoche statt. Der BR ist dieses Jahr mit zwei BR-Koproduktionen vertreten. Zudem ist der BR langjähriger Sponsor des Festivals und stiftet den mit 5.000 Euro dotierten Hauptpreis im Internationalen Wettbewerb, die Preisverleihung findet am 24. März statt. Das Bayern 2-Szenemagazin "Zündfunk" ist Medienpartner. kinokino, das Filmmagazin des Bayerischen Rundfunks, berichtet. Außerdem zeigt das BR Fernsehen am 22. März um 0.30 Uhr anlässlich der Regensburger Kurzfilmwoche die Kurzfilmnacht "Auf Liebe und Tod"

Bayern 2 veranstaltet während des Festivals in Regensburg die legendäre "Zündfunk-Party": Die Zündfünk-DJs "LXD" aka Alexandra Distler, Achim "Sechzig" Bogdahn, "Hackbrett-Pitt" aka Tobias Ruhland und "Multiboy" Ralf Summer sind am Samstag, 18. März 2023, im Leeren Beutel. Auf zwei Areas gibt es Party mit Wildstyle-Musik, von Electro bis Indiegitarren, von Hip Hop bis Seventies Cumbia, von Vintage Soul bis Dubstep und House.



Daneben berichtet Bayern 2 online und im Radio in der Sendung kulturLeben am Donnerstag, 19. März, um 14.05 Uhr.

kinokino berichtet in seiner Sendung am Mittwoch, 29. März, um 23.55 Uhr im BR Fernsehen (3sat Dienstag, 28. März, 21.45 Uhr) über das Festival und die Preisträger. Die Sendung ist bereits ab 28. März nachmittags in der ARD Mediathek abrufbar und dort drei Monate verfügbar.

Wie nahe Liebe und Tod manchmal beieinanderliegen und welch transformative Kraft von beiden ausgeht, kann man in den fünf Kurzfilmen "Dormant", "Zwischen uns der Himmel", "Jung Fragil", "Schlaf gut, Du auch" und "Remus" erleben. Am Ende jeder dieser kleinen großen Geschichten ist nichts mehr so, wie es einmal war.

Die Kurzfilmnacht "Auf Liebe und Tod" anlässlich der Regensburger Kurzfilmwoche läuft am 22. März, 0.30 Uhr, im BR Fernsehen, und die Filme sind bis zum 21. Juni 2023 in der ARD Mediathek abrufbar.

BR-Koproduktionen auf dem Festival

Reina Drehbuch und Regie: Ozan Mermer

Darstellende: Paola Lara Díaz, Alberto Trujillo, Arcelia Ramírez, Julio César Gutiérrez Álvarez, Samantha Orozco u. a.

Redaktion BR: Natalie Lambsdorff

Produktion: Marez Media (Produzentin: Mariella Santibáñez) in Koproduktion mit Fidelio Films (Produzenten: David Figueroa, Janeth Mora, Mauro Mueller), in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Fernsehen und Film München, in Koproduktion mit BR und ARTE, gefördert von FFF Bayern

Inhalt



Lola (Paola Lara Díaz) freut sich auf ihren morgigen Geburtstag. Der 15. Geburtstag wird in Mexiko weithin als Übergang zum Erwachsenwerden gefeiert. Bei der sogenannten Quinceañera darf Lola ein rosa Prinzessinnenkleid tragen. Die goldenen Schuhe sind bereits fertig. Doch zunächst muss sie ihrem Onkel (Julio César Gutiérrez Álvarez) als Kellnerin aushelfen. Die Tatsache, dass sie keine Lust hat, hilft Lola nicht viel, denn der Onkel hat ihre bevorstehende Party bezahlt. Zusammen mit einigen anderen Mädchen wird sie zur Geburtstagsfeier des gleichaltrigen Sohnes des Chefs (Elliott González) gefahren. In der dubiosen Atmosphäre der Veranstaltung muss Lola bald erkennen, dass von den jungen Mädchen hier mehr erwartet wird als nur kellnern.

Stinkfrucht Regie: Âni Võ

Drehbuch: Kathi Kiesl, Âni Võ

Darstellende: Ngọc Nhi Hà Trần, Nhung Hong, Thị Lê Thanh Hồ, Yung Ngo u. a.

Redaktion BR: Claudia Gladziejewski

Produktion: Hochschule für Fernsehen und Film München (Produzenten: Max Wallner, Tobias Bissinger, Âni Võ) in Koproduktion mit dem BR, in Zusammenarbeit mit Mukneon, unterstützt durch den Freundeskreis der HFF München

Inhalt