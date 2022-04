BR / CORRECTIV Missbrauch in der katholischen Kirche: Recherche-Kooperation für Grimme Online Award nominiert

Neue belastende Aussagen

Ein Opfer, Stefan, berichtete erstmals gegenüber CORRECTIV und dem BR, wie er als Kind Anfang der 1990er-Jahre von Peter H. in der bayerischen Gemeinde Garching an der Alz über mehrere Jahre missbraucht wurde. Der Fall H. zählt zu den gravierendsten Missbrauchs-Skandalen innerhalb der katholischen Kirche: Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt gegen Kinder gegen den aus Gelsenkirchen stammenden Geistlichen sind seit den späten 1970er-Jahren aktenkundig. Die katholische Kirche versetzte den Pfarrer mehrfach in immer neue Gemeinden.

"Der Funkstreifzug" mit dem Titel "Missbrauch unter den Augen der Bischöfe - was wussten Ratzinger und seine Nachfolger?" ist als Podcast verfügbar, der Kontrovers-Beitrag in der BR Mediathek sowie ein Webartikel bei BR24. Der Webartikel "Das unsichtbare Kind" von CORRECTIV ist hier nachzulesen.

Begründung der Nominierung

"In einem zurückhaltend sachlichen und dennoch empathischen Text mit Audio-Elementen zeigen die Autor*innen im Detail auf, wie die Kirche bis in die höchsten Ebenen den Priester geschützt hat. Und wie Stefans Schicksal immer wieder übersehen wurde. An seinem Fall wird das System dahinter auf erschreckende Art deutlich", begründet die siebenköpfige Nominierungskommission die Benennung der Recherche für die finale Auswahl. Die Verleihung der Grimme Online Awards findet am 23. Juni 2022 statt.