Neues Konzept PULS Reportage – Noch näher dran an der Community

PULS Reportage gibt es jede Woche mittwochs um 15.00 Uhr auf YouTube und begleitend dazu mit Hintergrundinfos auf Instagram. Eine große Übersicht bisheriger Folgen gibt es außerdem zum Nachschauen in der BR Mediathek.

Die neue PULS Reportage macht ihre Themen in Zukunft noch erlebbarer und bindet die Community stärker in Themensetzung und Entstehungsprozess jeder einzelnen Folge ein. Die Arbeit des gesamten Teams wird noch transparenter nach außen darstellt, denn die Kamera wird in Zukunft fast nicht mehr ausgemacht.

Außerdem zeigt sich das Format auf allen Plattformen in einem neuen, frischen Look – auch hier waren Userinnen und User in Tests am Gestaltungsprozess beteiligt: Die PULS Reportage arbeitet nun mit einem neuen Illustrationsstil und reduzierten Farbwelten, außerdem passen die Inhalte auf Instagram und YouTube jetzt optisch besser zusammen. Das Design rückt zudem den Inhalt noch stärker in den Fokus. So werden Fakten und Hintergründe durch moderierte Erklärgrafiken anschaulicher dargestellt und komplizierte Zusammenhänge noch besser erklärt.

"Wir möchten unserer Community eine wichtige und aktive Rolle geben und sie fragen, was sie gerade bewegt und was unsere Hosts unbedingt für sie ausprobieren sollen. Die Userinnen und User bei Recherche und Themenwahl miteinzubeziehen, ist ein selbstverständlicher Teil unserer Arbeit. Nur so können die Hosts stellvertretend für die Community Themen durch Selbstversuche ergründen, und nur so können wir unseren Fans ein gutes Angebot liefern, das ihr Leben wirklich bereichert." Nadine Ulrich, Redaktionsleitung PULS

Die erste neue PULS Reportage zum Thema "7 Tage ohne Spiegel" gibt es ab sofort bei YouTube und bei Instagram. In den kommenden Wochen werden sich Ariane Alter, Sebastian Meinberg und Nadine Hadad an folgende Selbstversuche wagen: "Was taugt Hausboot-Urlaub?", "Kann man seinen Strom selbst erzeugen?" und "Drei Tage barfuß laufen – wie komme ich damit klar und was bringt’s?" – immer mittwochs um 15.00 Uhr.

PULS Reportage bei YouTube:

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen.