Preisgekrönte Comedy-Serie Erfolgreicher Start für die neuen Folgen von "Servus Baby"

Josephine Ehlert, Genija Rykova, Teresa Rizos und Xenia Tiling sind zurück als Lou, Mel, Eve und Tati. Wieder Gefühlschaos pur in der bayerischen Landeshauptstadt – dieses Mal während der Vorweihnachtszeit. Seit 9. Dezember 2022 ist "Servus Baby" komplett in der ARD Mediathek abrufbar: vier neue plus die bisherigen acht Folgen. Damit hat die dritte Staffel einen sehr erfolgreichen Start hingelegt. Bisher haben über eine Million Menschen die Serie in der Mediathek abgerufen. Im BR Fernsehen sind die vier neuen Folgen am Stück am Samstag, 17. Dezember, ab 22.00 Uhr zu sehen.