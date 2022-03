BR Fernsehen "Highland-Maria" und Hopfenbauer Markus machen "Lust aufs Land"

11. April:

Fischzucht Bächer in Muckenthal (Landkreis Tirschenreuth, Oberpfalz)

Obstbrennerei Sailerhof in Taching am See (Landkreis Traunstein, Oberbayern)



25. April:

Yakzucht Kaiserhof in Flanning (Landkreis Erding, Oberbayern)

Besthans Biohof in Kirchheim (Landkreis Unterallgäu, Schwaben)