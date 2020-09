BR Fernsehen Landfrauenküche geht in die 12. Staffel

Die Landfrauen schwingen wieder den Kochlöffel: Auch für die 12. Staffel der erfolgreichen BR-Reihe "Landfrauenküche" machen sich sieben Landfrauen aus den sieben bayerischen Bezirken auf, um einander kennenzulernen und sich zu bekochen. Dabei geht es auch um einen Wettbewerb: Wer kocht das beste Drei-Gänge-Menü? Neu in diesem Jahr: Eine der Frauen kocht ein komplett veganes Menü. Startschuss für die neuen Folgen ist am Montag, 2. November 2020, um 20.15 Uhr. Die ersten sieben Folgen sind bereits vorab ab Freitag, 30. Oktober 2020, für ein Jahr in der BR Mediathek zu sehen.

Wie gewohnt lädt reihum jede Frau die anderen zu einem Drei-Gänge-Menü ein, das die Geladenen kritisch, aber freundschaftlich bewerten, und am Ende wird eine Siegerin gekürt. In der 12. Staffel der erfolgreichen Reihe gibt es etwas Neues: Eine der Frauen kocht für die anderen Landfrauen ein komplett veganes Menü. Und wie schon im Vorjahr gibt es auch in diesem Jahr das Kriterium "Nose-to-Tail", d. h. die Frauen sollen für ihr Menü die Teile vom Tier verwenden, die gemeinhin als "nicht-edel" gelten. Eine weitere Herausforderung: In diesem Jahr sind zwei Landfrauen Vegetarierinnen. Sie dürfen nicht nur mit den Beilagen abgespeist werden, aber es sollte auch kein komplett anderes Menü für sie gekocht werden. Keine leichte Aufgabe, aber – mit ein bisschen Fantasie – machbar.

Folge 1: Lena Zimmermann aus Schwaben – Montag, 2. November 2020, 20.15 Uhr

Lena (25) absolvierte gerade eine Banklehre, als ihr Vater plötzlich starb. Die damals erst 18-jährige Schwäbin traf eine mutige Entscheidung: Sie übernahm den väterlichen Hof samt Metzgerei gemeinsam mit ihrem Freund Martin. Inzwischen sind die beiden verheiratet und haben ihren Schritt nie bereut. Gemeinsam sind sie für über 100 Kühe in Mutterkuhhaltung, 140 Schweine, 40 Hektar Landwirtschaft und die Hofmetzgerei verantwortlich.