Bayerischer Fernsehpreis 2020 Freude über zwei Auszeichnungen für BR-Produktionen

"Ein Bayerischer Fernsehpreis ist eine großartige Auszeichnung für die Gewinnerin und den Gewinner selbst, aber auch für die Institution, die dahintersteht. Die diesjährigen Preise zeigen in besonderem Maße die große Bandbreite im Angebot des Bayerischen Rundfunks: Die Landfrauenküche beweist seit vielen Jahren, wie erfolgreich regional verankerte Unterhaltung nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der BR Mediathek ist. Mit 'Play', einem Film, der auch technisch neue Wege gegangen ist, hat der Bayerische Rundfunk erneut ein gesellschaftlich hochrelevantes Thema für eine breite Zuschauerschaft aufbereitet – mit einer großartigen Emma Bading in der Hauptrolle. Meinen herzlichen Glückwunsch an Fidelis Mager und alle Beteiligten an der 'Landfrauenküche' sowie an Emma Bading!"