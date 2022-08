BR Fernsehen Die "Landfrauenküche" ist wieder da - Staffel 14

Seit fünf Jahren lebt Shekinah mit Ehemann Hans und den 4 Kindern auf dem Starzenbauer Biohof in der Nähe von Zell im Landkreis Cham. Die 34-jährige studierte Sozialpädagogin ist in Pakistan geboren, aufgewachsen in Indien und in der Oberpfalz. Der Starzenbauer Biohof hat sich auf Oberpfälzer Weideochsen spezialisiert. Seit Shekinah auf dem Hof ist, sind Hühner im mobilen Maststall dazugekommen. In der Oberpfalz beginnt die diesjährige Landfrauenküche-Reise mit einem indischen 3-Gänge-Menü.