BR Fernsehen Landfrauenküche - Genussreise quer durch Deutschland

Am Ende der Reise steht fest, bei wem es am besten geschmeckt hat. Jede der vier Landfrauen hat einen ganz besonderen kulinarischen Schatz, der auch im Mittelpunkt ihres Wettbewerbsmenüs steht. Bayern vertritt die junge Ziegenbäuerin Franziska Eigner vom Ammersee. Marion Stemich aus Westfalen baut die berühmte "Stromberger Pflaume" an. In Rheinhessen führt Shanna Reis die Traditionen ihrer Familie – Weinbau und Jagd – weiter. Und Kristin Brandt hat sich in Mecklenburg eine Biokräutergärtnerei aufgebaut.