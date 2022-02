"Goldener Columbus" "freizeit"-Jubiläum ist bester Reisefilm 2021

"Unglaubliche 30 Jahre gibt es das Format bereits und immer wieder gelingt es den Machern ganz eigene Reisefilmwelten zu erschaffen, die in der deutschen Fernsehlandschaft so ohne Beispiel sind. Natürlich kann nicht jede Folge gleich gut gelingen, vielleicht ganz ähnlich wie nicht jeder Champagner-Jahrgang in die Annalen eingehen kann. Aber zum Jubiläum passt beim eingespielten BR-Team (Drehbuch: Herbert Stiglmaier, Kamera: Raimund Lesk, Schnitt und Regie: André Goerschel, Redaktion: Herbert Stiglmaier, Frank Meißner) wieder einmal alles. Kleine und große dramaturgische Bögen sind minutiös ineinandergewoben, die Kamera wechselt spielerisch zwischen begleitenden Reportage-Sequenzen und wunderbar gestalteten Beauty Shots von Weintrauben und perlendem Champagner. Sorgfältig ausgewählte französische Songs setzen auf der Tonspur Akzente und Moderator Max Schmidt ist charmant wie immer, neugierig auf die Welt und die Menschen, denen er begegnet. Alles an unserem diesjährigen Hauptpreisgewinner wirkt leicht und beim ersten Schauen sind die dreißig Minuten einfach nur die reine Freude. Die handwerkliche Perfektion des Films offenbart sich erst in der Analyse, hier stimmt einfach alles. Jeder Schnitt, jeder Satz im Kommentartext und jede Kameraeinstellung."