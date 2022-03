Digitales Angebot für geflüchtete Kinder "Fit mit Felix" auf Ukrainisch

Einfache Fitness- und Bewegungsübungen, bei denen Kinder ganz unkompliziert mitmachen können: Das ist das Konzept von "Fit mit Felix", der BR-Videoreihe mit dem einstigen Skistar und jetzigen BR-Sportexperten Felix Neureuther. Ausgewählte Folgen bietet die BR-Sportredaktion nun auch in ukrainischer Sprache an – um Kindern, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, ein klein wenig Freude zu verschaffen und die Eingewöhnung in der neuen Umgebung zu erleichtern. Die Mitmach-Clips lassen sich ganz individuell nutzen, eignen sich aber auch zum Einsatz etwa im Schulsport.