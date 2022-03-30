Fit mit Felix Neureuther | У гарній формі разом з Феліксом

Низка «У гарній формі разом з Феліксом» розпочалася у 2020, першому році пандемії коронавіруса, і була розроблена як цифрова альтернатива для часів без регулярних шкільних видів спорту. Вправи, які тривають приблизно по десять хвилин і підходять для дітей з початкової школи, можна виконувати на невеликому просторі. Вони не потребують ніякого додаткового обладнання.