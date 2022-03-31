Цифровий спорт для дітей-біженців "У гарній формі разом з Феліксом" українською мовою

Прості вправи для гарної форми та рухливості, які дозволяють дітям легко долучитися. В цьому полягає концепція «У гарній формі разом з Феліксом», низки відео Баварського радіо- і телебачення з колишньою зіркою лижного спорту та спортивним коментатором Баварського радіо- і телебачення Феліксом Нойройтером.

Група спортивної редакції Баварського радіо- і телебачення тепер пропонує вибрані серії також українською мовою – щоб дати дітям, які виїхали до Німеччини через війну в Україні, трішки радості та можливість легше звикнути до нового середовища. Відеокліпи для сумісного виконання можна використовувати окремо, але вони також підходять для використання, наприклад, у шкільному спорті. Зараз вони доступні у медіатеці Спортивної редакції BR24Sport, медіатеці Баварського телебачення ARD Mediathek а також у медіатеці Баварського радіо BR Mediathek.

Низка «У гарній формі разом з Феліксом» розпочалася у 2020, першому році пандемії коронавіруса, і була розроблена як цифрова альтернатива для часів без регулярних шкільних видів спорту. Вправи, які тривають приблизно по десять хвилин і підходять для дітей з початкової школи, можна виконувати на невеликому просторі. Вони не потребують ніякого додаткового обладнання.

Спортивна редакція BR замовила озвучення обраних відеокліпів для сумісного виконання українською мовою – як невелику пропозицію для дітей, що приїхали з України до Німеччини. Центральною темою відео є Олімпійські ігри: у кожному епізоді Фелікс Нойройтер разом із викладачкою гімнастики Клаудією Шрайтер, яка пройшла державну атестацію, представляє основні вправи на координацію або рухи з олімпійських видів спорту, наприклад: параолiмпiйськi гiрськi лижi, верхова їзда, фігурне катання, гімнастика, бобслей, біг з перешкодами та тріатлон.

Фелікс Нойройтер: «У мене болить серце, коли я бачу фотографії десятків тисяч людей, які втікають. Ця катастрофічна війна – це так жорстоко. Як батько, я особливо співчуваю родинам та дітям. Якщо наші відео «У гарній формі разом з Феліксом» зможуть хоч трохи відволікти людей, які

Спортивний директор BR Крістоф Нетцель: «Звичайно, наші відео «У гарній формі разом з Феліксом» — це лише невеликий і скромний внесок у порівнянні з екзистенційними потребами та турботами багатьох біженців. Але, можливо, ми зможемо дати родинам та дітям з України трохи різноманітності та заохочення, розважити через прості фізичні вправи. Завдяки перекладу на українську мову, кожен може легко взяти участь - без будь-якої підготовки та обладнання, чи то в шкільному спорті, чи поодинці».