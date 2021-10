Auszeichnung für Wirtschaftsjournalismus BR freut sich über Ernst-Schneider-Preis

Der für den Preis eingereichte Beitrag für das Format PULS Musikanalyse:

"Deutschrap & Sportwetten: So wird mit Summer Cem, Haftbefehl und Co. kassiert“

Warum wollen Sportwetten-Anbieter Rapper in ihren Werbespots? Der Beitrag will erklären, wie große Konzerne aus der Glückspielbranche aktuell versuchen, eine junge, migrantische Käuferschaft in die Wettbüros zu locken. Am Beispiel besonders dreister Werbekampagnen versucht das Video vorzuführen, wie Rapper wie Summer Cem oder Haftbefehl ihre Fans im Namen der Anbieter mobilisieren sollen. Das Problem: Die meist jungen, männlichen Fans sind nach Studien die Hauptrisikogruppe für Spielsucht – eine Krankheit, die Existenzen zerstören kann.