Kino-Koproduktionen "Eberhofer-Wochen" im BR, im Ersten, in der ARD Mediathek und im Kino

Am gleichen Abend wird um 20.15 Uhr im Rahmen des diesjährigen SommerKinos im Ersten die ARD Degeto/BR-Kinokoproduktion "Kaiserschmarrndrama" (Constantin Film) ausgestrahlt. Noch bis 23. Juli 2022 ist in der ARD Mediathek "Grießnockerlaffäre" abrufbar. Außerdem feiert BAYERN 1 am 26. Juli in 17 bayerischen Städten eine Preview von "Guglhupfgeschwader", und die Eberhofer-Stars moderieren bei BAYERN 1.