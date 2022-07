BAYERN 1 Kinopremiere Mit BAYERN 1 zur Preview von "Guglhupfgeschwader"

Wir feiern den neuen Eberhofer-Krimi "Guglhupfgeschwader" mit einer exklusiven BAYERN 1 Kinopremiere: Am 26. Juli 2022 laden wir Sie mit bis zu vier Begleitpersonen in eines unserer ausgewählten Kinos in Bayern ein, sich den Film schon vor dem offiziellen Start anzusehen. In 17 bayerischen Kinos wird der neue Film aus der Kultreihe noch vor dem offiziellen Kinostart zu sehen sein.