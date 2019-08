DVB-T2 HD in Bayern Attraktives Programmangebot ab März 2017

Mehr Programmvielfalt und hochauflösende Fernsehbilder auch über Antenne – das liefert der neue Standard DVB-T2, der am 29. März 2017 bundesweit in den Regelbetrieb geht. Dann wird das neue digitale Antennenfernsehen auch in Bayern empfangbar sein, mit insgesamt 16 öffentlich-rechtlichen Programmen in Full HD. Das Nachfolgesystem von DVB-T startet zunächst in den großen bayerischen Ballungsräumen München und Nürnberg sowie in Teilen Südbayerns und Mittelfrankens.