BR gratuliert Bundesverdienstkreuz für Dr. Marianne Koch

Die Medizinjournalistin und Expertin im Bayern 2-Gesundheitsgespräch, Dr. Marianne Koch, hat am heutigen 1. März 2023 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse erhalten. Überreicht wurde die vom Bundespräsidenten verliehene Auszeichnung durch Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek in München. In seiner Laudatio wies er ausdrücklich auf die Verdienste der Bayern 2-Sendung Gesundheitsgespräch hin, die Dr. Marianne Koch von Anfang an geprägt hat. Bereits 2002 wurde Koch für ihr Lebenswerk mit dem Verdienstkreuz am Bande geehrt.