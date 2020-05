Corona-Krise BR KulturBühne vertieft Zusammenarbeit mit bayerischen Bühnen

Die neue BR KulturBühne des Bayerischen Rundfunks bietet eine digitale Bühne für Angebote von Kulturschaffenden in Bayern in Zeiten von Corona und macht den Menschen, die gegenwärtig auf öffentliche Kulturveranstaltungen verzichten müssen, diese und andere vom BR ausgewählte Kulturangebote gebündelt zugänglich. Neben digitalen Aufführungen aus dem Residenztheater, dem Staatstheater Nürnberg sowie dem Gärtnerplatztheater zeigt die BR KulturBühne auch Formate vieler anderer Bühnen in Bayern, dazu zählen die Münchner Kammerspiele, das Staatstheater Augsburg, das Theater Regensburg, das Theater Bamberg, das Marionettentheater Lindau und die Bayerische Staatsoper via BR-Klassik.