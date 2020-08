Einsendeschluss am 15. September Endspurt für "Beethoven Mystery XXL"

Darum geht's bei Beethoven Mystery XXL:

Beim Wettbewerb "Beethoven Mystery XXL" können Kinder ein klassisches musikalisches Thema bearbeiten, auch wenn sie selbst nicht aktiv musizieren. Eine Teilnahme ist deutschlandweit möglich.

Die Aufgabe: Bei Kerzenschein sitzt Beethoven am Klavier. Gerade erst hat er seinen 62. Umzug hinter sich. Und jetzt klopft es an die Tür. Was ist passiert? Hat Beethoven zu laut gespielt? War er frech zum Nachbarn? Oder steckt ein dunkles Geheimnis dahinter… Wie geht die Geschichte weiter? Kinder zwischen sechs und 12 Jahren sind aufgerufen, ihre kreative Fortsetzung per Video, Comic oder als Geschichte weiterzuschreiben und an BR-KLASSIK zu senden. Die Beiträge können noch bis zum 15. September 2020 via br-klassik.de/beethovenwettbewerb eingereicht werden. Die besten Einsendungen werden am 28. November 2020 bei einer feierlichen Preisverleihung im BR-Funkhaus in München prämiert.

Der Wettbewerb ist Teil des Großprojekts "Beethoven bewegt BR-KLASSIK", mit dem der Klassiksender Beethovens 250. Geburtstag im aktuellen Jubiläumsjahr mit zahlreichen Aktionen on und off air über die Grenzen Bayerns hinaus feiert.

Auch "Checker Tobi" ist im Beethoven-Fieber

Als prominentes Jurymitglied, als Moderator der Preisverleihung am 28. November und mit dem großen "Beethoven-Check" bei KiKA am Samstag, 5. Dezember 2020 engagiert sich Tobias Krell alias "Checker Tobi" im Jubiläumsjahr dafür, dass Kinder klassische Musik auf kreativem Weg entdecken.

"Als Kind habe ich im Grunde keine klassische Musik gehört"gibt Tobias Krell zu. "Ich finde es aber schön, Kindern Spaß an klassischer Musik zu vermitteln. So ein Beethoven-Jubiläum kann da ein echter Türöffner zur Klassik sein, insbesondere, wenn man das Ganze kreativ und spielerisch angeht!"

Das "Checker-Format" ist eines der erfolgreichsten Kinderwissensformate im deutschen Fernsehen (KiKA, im Ersten und auf dem BR-YouTube Kanal "Checker-Welt") und wurde vielfach ausgezeichnet. Es vermittelt in aktuell über 200 Sendungen nicht nur Grundschulkindern auf spielerische Art und Weise Wissen. Das Themenspektrum reicht von Feuerwehr und Müllabfuhr über Gletscher und Klimaschutz bis hin zu sensiblen Themen wie Angst und Tod.

Schirmherren unterstützen Leidenschaft für Klassik und Kreativität

Die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter, der Intendant des Bayerischen Rundfunks Ulrich Wilhelm und der bayerische Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo haben die Schirmherrschaft von "Beethoven Mystery XXL" übernommen.

"Vor 250 Jahren wurde der Komponist Ludwig van Beethoven geboren. Auch wenn das lange her ist – seine Musik hat die Zeit überdauert und klingt heute noch genau so wild, beruhigend, lustig, traurig und mitreißend wie damals. Davon kann man sich immer wieder im Programm und im Internet auf den Angeboten von BR-KLASSIK überzeugen. Auch in der Musiksendung 'Do Re Mikro – Klassik für Kinder' spielt Beethoven eine große Rolle. Legt los und löst das Beethoven-Geheimnis! Ich wünsche Euch viel Erfolg – und viel Spaß dabei!" BR-Intendant Ulrich Wilhelm

"Es ist unwahrscheinlich wichtig, der nachwachsenden Generation Wissen über klassische Musik näher zu bringen und ihre Leidenschaft hierfür zu wecken. Denn Musik erschließt sich nicht ohne Weiteres. Durch Beethoven Mystery XXL können sich die Kinder über verschiedene kreative Zugänge mit Beethoven beschäftigen; das Erlebnis seiner Musik wird so automatisch intensiver. Ich wünsche mir, dass durch dieses Projekt 'Schlüssel' verteilt werden, die der jungen Generation den Zugang zur unvergleichlichen klassischen Musik öffnen." Anne-Sophie Mutter

Der Wettbewerb ist eine Initiative der BR-KLASSIK-Kindermusiksendung " Do Re Mikro" in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels Bayern und der Stiftung Zuhören e.V.

Infos und Anmeldeformular zum Wettbewerb sind auf der Website

br-klassik.de/beethovenwettbewerb zu finden.