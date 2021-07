media analyse BR-Hörfunk weiterhin die Nummer 1 in Bayern

"Radio ist das Topmedium für die Menschen in Bayern. Unsere massenattraktive Welle BAYERN 1 bestätigt ihre Spitzenposition der letzten Jahre und bleibt damit nicht nur das meistgehörte Radioprogramm in Bayern, sondern gehört bundesweit zu den Top 3 der beliebtesten Radiowellen – eine sensationelle Leistung! BR Heimat hat in den vergangenen Jahren seine Reichweite mehr als verdoppelt. Auch die erneut gestiegene Wertschätzung des Publikums gegenüber unserem Kultur- und Wortprogramm Bayern 2 freut mich besonders. Dies drückt sich nicht nur in der Steigerung der Reichweite aus, sondern vor allem darin, dass das Publikum immer mehr Zeit mit Bayern 2 verbringt. Der BR bietet mit BR-KLASSIK und Bayern 2 ein besonders umfangreiches Angebot an Kultur in seinen Hörfunkprogrammen. Das schätzen unsere Hörerinnen und Hörer, die Reichweite ist in Bayern höher als in anderen Bundesländern. Nach Rekordergebnissen in den vergangenen Jahren zeigt der anhaltende Erfolg von BR24 – bis vor kurzem noch B5 aktuell –, dass sich die Menschen bei Nachrichten und Hintergrundinfos auf uns verlassen. Eine solide Basis für den Neustart unserer Informations-Marke BR24! BAYERN 3 hat mit seiner nun spitzeren Ansprache der jungen Zielgruppe die Marke exzellent bei den 14- bis 29-Jährigen verankert: Bei ihnen ist sie das beliebteste Programm. Letztlich bestätigen die Zahlen unsere Flottenstrategie, mit der wir unsere Radioprogramme so aufgestellt haben, dass wir die Bedürfnisse und Interessen aller Menschen in Bayern bestmöglich bedienen."