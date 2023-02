Sendungen im BR Fernsehen und in ARD alpha Zum 80. Todestag der Geschwister Scholl am 22. Februar

Die Weiße Rose und ihre bekanntesten Mitglieder, die Geschwister Scholl, stehen heute beispielhaft für den deutschen Widerstand gegen das NS-Regime, Mut und Zivilcourage. Am 22. Februar 1943 wurden Hans und Sophie Scholl zusammen mit Christoph Probst hingerichtet. An ihrem 80. Todestag erinnert das BR Fernsehen mit Michael Verhoevens Spielfilm "Die weiße Rose" und dem Dokumentarfilm "Sophie Scholl - Allen Gewalten zum Trotz... " an die Widerstandsgruppe. ARD alpha zeigt die "RESPEKT"- Reportage "Mut und Moral – Was wir von Sophie Scholl lernen können".