natur exclusiv Eine letzte Chance für die Isar

Die Obere Isar im Werdenfelser Land gilt als der letzte große Wildfluss Deutschlands. Über 200 bedrohte Tier- und Pflanzenarten leben im und am breiten, wilden Kiesbett des Flusses. Aber das wird immer mehr von Dickicht überwuchert, weil Wasserr zur Energiegewinnung für das Walchenseekraftwerk abgeleitet wird. Eine letzte Chance, diesen einmaligen Wildfluss zu retten, gibt es noch, wie die Doku "natur exclusiv: Wasser für die wilde Isar" zeigt: am Mittwoch, 13. Januar 2021, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen und bereits jetzt sowie nach Ausstrahlung bis 8. Januar 2022 in der BR Mediathek.