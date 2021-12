1806 – Die Nürnberg Saga Der Soundtrack zum historischen Doku-Drama

In der dramatischen Geschichte von "1806 – Die Nürnberg Saga" geht es neben den politischen Dimensionen auch um Selbstverständnis, Mentalität, Identität, also um Emotionen. Daher spielte die Filmmusik zu diesem Dreiteiler von Anfang an eine wesentliche Rolle, denn sie trägt und verstärkt die Filminhalte auf der für diesen Film so wichtigen Gefühlsebene. Bewusst hat der BR deshalb auf Musik aus der Konserve verzichtet und einen Kompositionsauftrag an den mit Filmmusik erfahrenen Komponisten Markus Lehmann-Horn erteilt. In einem engen Dialog mit Regisseur Oliver Halmburger schneiderte Lehmann-Horn den Protagonistinnen und Protagonisten die Musik regelrecht auf den Leib. Sie fängt die emotionalen Achterbahnfahrten, die die Menschen im Nürnberg jener Jahren durchzustehen hatten, sekundengenau auf, intensiviert sie und macht das historische Geschehen damit im Heute viel besser erlebbar.