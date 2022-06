Im Fernsehen, im Radio und digital BR berichtet umfassend über G7-Gipfel und erstellt das Weltbild aus Elmau

Der Gipfel findet von Sonntag, 26. Juni bis Dienstag, 28. Juni 2022 statt, bereits zum zweiten Mal in Elmau, in einer Zeit des größten weltpolitischen Umbruchs der letzten Jahrzehnte: Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine hat die Agenda dieses Gipfels völlig neu geschrieben. Gleichzeitig sollen aber auch die anderen weltweiten Herausforderungen wie Klimawandel, Armut und Hunger eine wichtige Rolle spielen. Der Bayerische Rundfunk wird auf allen Ausspielwegen umfassend über den Gipfel berichten und das Geschehen sowie die Ergebnisse analysieren.

Verschiedene Aspekte

Im Fokus stehen dabei die verschiedenen Aspekte des Gipfels: von den politischen Gesprächen über die Abschlusserklärungen bis hin zu den Entwicklungen am Rande. Ebenso werden die Demonstrationen sowie Aktivitäten der Gipfelgegner beobachtet. Intensiv wird darüber hinaus über die Auswirkungen des Gipfels auf die Region und die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort berichtet.

Sendungen vor dem Gipfel

Mittwoch, 22.6.2022:



BR Fernsehen, "Jetzt red i“ live aus Garmisch-Partenkirchen, 20.15 Uhr

Was erwarten die Menschen in der Region von dem Gipfel? Wie groß ist die Vorfreude – und wie groß sind die Einschränkungen rund um G7? Darüber diskutieren Bürgerinnen und Bürger live vor Ort



Bayern 2, Dossier Politik, 21.05 Uhr

"Vor dem G7-Gipfel – auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung?“



Donnerstag, 23. Juni 2022:



BR Fernsehen, mehr/wert, 19 Uhr

Was sind die wichtigsten Herausforderungen für die G7-Teilnehmer? Rücken die USA und Europa angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine wieder enger zusammen?

Der Chef des Münchner ifo-Instituts, Prof. Clemens Fuest, analysiert im Gespräch mit Moderatorin Isabella Kroth die entscheidenden Themenfelder. Die Sendung blickt auch auf die Auswirkungen des Gipfels auf die Anwohner und stellt die Frage: Was bedeutet die veränderte Sicherheitslage für Bayerns Rüstungsindustrie?



Samstag, 25. Juni 2022:



BR24extra, 19.00 Uhr

Berichte, Analysen und Reportagen von den Ereignissen am Tag vor dem Gipfel

Berichterstattung während des Gipfels

BR Fernsehen



Sonntag, 26. Juni 2022:



BR24extra als Livesendung um 10.00 und 11.50 Uhr

Ankunft der Staats- und Regierungschefs auf dem Flughafen München und offizielle Begrüßung durch Bundeskanzler Olaf Scholz auf Schloss Elmau, weitere BR24extra-Livesendungen um 16.15 und 19.00 Uhr mit Analysen und Reportagen



Montag, 27. Juni 2022:



BR24extra um 9.45, 11.50, 13.55 und 19.00 Uhr

Beratungen der G7 mit den Ländern aus Afrika und Asien – u.a. Indien – über die weltweite Ernährungssituation und die Folgen der Corona-Epidemie, Blick in die Gemeinden der Gipfelregion, erste Ergebnisse der Beratungen



Abendschau, ab 17.30 Uhr: live vor Ort



Dienstag, 28. Juni 2022:



R24extra um 9.45, 13.00 und 19.00 Uhr,

u.a. zu den Abschlusspressekonferenzen



Abendschau, ab 17.30 Uhr: live vor Ort



Hörfunk



Im Radio berichtet BR24 im Vorfeld und an allen Tagen umfassend und regelmäßig live über den Gipfel – mit Sondersendungen, Beiträgen, Interviews. Auch das Interview der Woche am Samstag und der Hörertalk "Sonntags um Elf" haben den G7-Gipfel als Thema.



Bayern 2 wird in allen Ausgaben der „radioWelt“ (Montag bis Freitag, 06.05 Uhr / 13.05 Uhr / 17.05 Uhr) sowie in den Sendungen Bayern 2 am Samstagvormittag bzw. Bayern 2 am Sonntagvormittag des Gipfelwochenendes ausführlich informieren. Je nach Themenlage wird auch das „Tagesgespräch“ (montags bis freitags, jeweils um 12.05 Uhr auf Bayern 2 und in ARD alpha) darauf eingehen.

Digitalangebote