Bayern 2-Publikumspreis Abstimmen für das Lieblingsbuch des Jahres 2020

Verliehen wird der Bayern 2-Publikumspreis im Rahmen des Bayerischen Buchpreises am 19. November in der Allerheiligen-Hofkirche in München. Die vollständige Veranstaltung wird ab 20.05 Uhr live im Radio auf Bayern 2 und als Video-Stream auf der BR KulturBühne unter br.de/kultur sowie in der BR Mediathek unter br.de/mediathek übertragen.



Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Abstimmung nehmen an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gib es zehn Buchpakete mit den fünf nominierten Titeln, zehn DAB+ Radiogeräte von Bayern 2 und zehn Sparkassenbücher im Wert von jeweils 50 Euro.