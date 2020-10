Bayerischer Fernsehpreis 2020 BR gratuliert Carolin Reiber zum Ehrenpreis des Ministerpräsidenten

Der seit 1989 verliehene Bayerische Fernsehpreis ist eine der renommiertesten und begehrtesten Auszeichnungen im deutschen Fernsehen. Vergeben werden die Blauen Panther in fünf Kategorien, nämlich für Informationssendungen, Fernsehfilme, Serien und Reihen, Unterhaltungsprogramme sowie für Kultur- und Bildungsangebote. Der Bayerische Fernsehpreis wird in diesem Jahr am Mittwoch, 14. Oktober 2020, um 11.00 Uhr in der Münchner Residenz verliehen. Die Verleihung des Ehrenpreises vom Vortag wird dann per Video zugespielt.