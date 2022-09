Filmfestspiele in Venedig BR-Koproduktion "Aus meiner Haut" erhält Queer Lion

Die BR/ARTE Kino-Koproduktion "Aus meiner Haut" feierte auf der Critics' Week in Venedig Weltpremiere und wurde am 9. September 2022 mit einem Queer Lion ausgezeichnet. Neben dem Teddy Award der Berlinale ist der Queer Lion, der seit 2007 im Rahmen der Filmfestspiele in Venedig vergeben wird, einer der wichtigsten LGBTQ-Filmpreise. Der Film startet am 26. Januar 2023 in den deutschen Kinos.