Critics' Week in Venedig 2022 Weltpremiere für BR-Koproduktion "Aus meiner Haut"

In der unabhängigen Sektion des Venedig Film Festivals werden sieben Erstlingswerke präsentiert. Studenten-Oscar-Preisträger Alex Schaad ("Invention of Trust") inszeniert mit "Aus meiner Haut" sein Langfilmdebüt. Das Drehbuch verfasste er gemeinsam mit seinem Bruder, dem Schauspieler und Autoren Dimitrij Schaad. Der Science-Fiction-Liebesfilm erzählt von einem Paar, das versucht, seine schwierige Beziehung zu retten. Doch stattdessen verfallen sie in alte Muster und distanzieren sich bis zur völligen Entfremdung. Der Film startet voraussichtlich 2023 in den deutschen Kinos.