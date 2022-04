ARD alpha Crossmedialer Themenschwerpunkt ʺVerschwörungsmythenʺ

Verschiedenste Aspekte des Themas Verschwörungsmythen bündelt ardalpha.de in zahlreichen Beiträgen, darunter ein exklusives Interview mit der Expertin für Verschwörungsmythen und Lügen im Netz, Ingrid Brodnig. Und in einem Experiment zeigt ʺRESPEKTʺ-Moderator Rainer Maria Jilg die einfache Rezeptur hinter einer funktionierenden Verschwörungserzählung : Welche Zutaten braucht es, damit aus einer reinen Behauptung ein Mythos werden kann? ardalpha.de zeigt Menschen einen Ausweg, die mit Verschwörungsmythen konfrontiert sind.

Im Fernsehen widmet ARD alpha Fake News und Desinformationskampagnen am Mittwoch, 13. April den Themenabend ʺalpha-thema: Verschwörungsmythenʺ . Ein Drittel der Deutschen sind einer Studie zufolge anfällig für Verschwörungsmythen. Was sind das für Menschen, die Fake News und Lügen verbreiten? Und wer glaubt daran? Die Dokumentation ʺZwangsimpfung, tödliche Masken, Great Reset – Im Netz der Verschwörerʺ um 21.00 Uhr führt zu Demagogen, Scharlatanen und verunsicherten Bürgerinnen und Bürgern.

Bedrohen Fake News die Demokratie? Längst ist das Thema auch in Deutschland angekommen. In der Corona-Pandemie bekommen selbst absurdeste Falschmeldungen riesige Reichweiten und bleiben in sozialen Medien oft unwidersprochen stehen. Die Reportage ʺRESPEKT kompakt – Alles Lüge!? Sind Fake News echt gefährlich?ʺ um 22.55 Uhr lernt Betroffene kennen und fragt Faktencheckerinnen und Faktenchecker, wie man Fakten und Fakes unterscheiden kann. ʺso geht Medienʺ , das Medienkompetenz-Angebot von ARD, ZDF und Deutschlandradio für Jugendliche und Lehrkräfte, zeigt um 23.10 Uhr , wie man Verschwörungserzählungen entlarvt.

In der ʺRESPEKTʺ-Reportage ʺAlles Verschwörung – was tun, wenn Menschen abdriften?ʺ trifft Moderator Ramo Ali Menschen, die selbst an die große Verschwörung glaubten und den Absprung geschafft haben. Wie ist das gelungen? ʺRESPEKTʺ fragt nach: ab 14. April in der ARD Mediathek und am 17. April um 19.30 Uhr in ARD alpha.