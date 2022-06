Erste Folge der ʺSpace Night scienceʺ mit Sibylle Anderl Sagittarius A* – das schwarze Loch unserer Galaxie

Vor wenigen Wochen wurde das erste Bild von Sagittarius A*, dem schwarzen Loch im Herzen der Milchstraße, enthüllt. Fünf Jahre hat die Analyse der Daten gebraucht, die das Event Horizon Telescope (EHT), ein Netzwerk von Radioteleskopen in aller Welt, aufgezeichnet hat. In dem neuen 30-minütigen Magazin ʺSpace Night scienceʺ, dem Nachfolgeformat der ʺSpace Night newsʺ mit doppelter Sendelänge, präsentiert die Astrophysikerin Sibylle Anderl alles Wissenswerte zu Sagittarius A*: am Sonntag, 5. Juni 2022, um 19.00 Uhr und ab Samstag, 4. Juni 2022, vorab auf ardalpha.de und in der BR Mediathek.