Was Pflanzen guttut Querbeet ABC

Wie die Gartenexpertin Sabrina Nitsche mit Pflanzen und Erde hantiert, weckt große Lust darauf, gleich selbst mitzumachen. Die Moderatorin des BR-Gartenmagazins "Querbeet" plädiert für einen entspannten Umgang mit allem, was da wächst. Sie zeigt und erklärt anschaulich, was den Gewächsen guttut und was ihnen schadet. Mit praktischen Beispielen und kurzen Erläuterungen zur Botanik ist jede Sendung der fünfteiligen Reihe "Querbeet ABC" einem eigenen Thema gewidmet – vom 16., bis 20. September 2019 jeweils um 19.15 Uhr in ARD-alpha.