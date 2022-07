ARD alpha: Gegen das Vergessen Zeitzeugen-Schwerpunkt zu "Jugend im NS-Regimeʺ

Wie haben junge Menschen die NS-Zeit erlebt? Welche Folgen hatte die Zeit in der NS-Diktatur für sie? Und welche Erkenntnisse können Jugendliche heute aus der Vergangenheit in die Zukunft tragen? Danach fragt ein zweitägiger Zeitzeugen-Schwerpunkt zum Thema ʺJugend im NS-Regimeʺ am Wochenende 16. / 17. Juli 2022, jeweils ab 20.15 Uhr in ARD alpha.