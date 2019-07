Der Traum vom Studium und sozialen Aufstieg – für viele Arbeiterkinder bleibt das noch immer ein Traum. Lukas hat es geschafft. "Campus Reportage" hat bereits seinen Weg vom Abitur zum Romanistikstudium begleitet, das er trotz seiner skeptischen Eltern aufgenommen hat. Ein neuer Film von Martin Harding zeigt nun, wie es seitdem für ihn weitergegangen ist: "Campus Reportage: Mein Weg – Studieren als Arbeiterkind", am Donnerstag, 4. Juli 2019, um 22.15 Uhr, in ARD-alpha. Die Sendung ist nach Ausstrahlung fünf Jahre in der BR Mediathek verfügbar.

Im internationalen Vergleich ist der Bildungserfolg von Kindern in Deutschland immer noch stark vom Bildungsstand der Eltern abhängig. Von 100 Akademikerkindern studieren 79. Von 100 Kindern aus nichtakademischen Familien nehmen hingegen nur 27 ein Studium auf.

Lukas ist als Arbeiterkind aufs Gymnasium gegangen und hat ein deutsch-französisches Abitur abgelegt. Damit ist er seinem Traum nähergekommen, in die französische Sprache und Kultur einzutauchen, auch beruflich.

Seine Eltern – Vater Metzger, Mutter Sekretärin – hatten ihn auf seinem Weg unterstützt, waren aber skeptisch, als sich Lukas nicht für ein Studium mit greifbarem, praktischem Berufsziel entschied, sondern für Romanistik, ein Fach mit unsicherer Zukunft.

Wie ist Lukas Lebensweg seither weitergegangen? Nach einem Jahr Studium in Regensburg hat er sich für ein Auslandsemester in Frankreich beworben und mit einem Praktikum bei der EU in Brüssel in der Auslandsvertretung Bayerns begonnen. Er ist davon überzeugt, später auch auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können.

Wie können sich Kinder von Arbeitern oder einfachen Beamten und Angestellten während eines Studiums finanziell über Wasser halten? Woher nehmen sie die Energie, für ihren Lebensunterhalt alleine aufzukommen und gleichzeitig zu studieren? Was treibt sie an und hilft ihnen, ungewohnte und schwierige Situationen zu meistern? Lukas hat Antworten darauf gefunden, und sein Beispiel macht Mut: Auch ohne familiäre akademische Vorbilder und meist ohne Rücklagen auf dem Konto, können es Arbeiterkinder schaffen, im Leben viel weiter zu kommen, als ihr sozialer Status es eigentlich vorzeichnet. Wie das gelingen kann, zeigt diese Reportage.

"Campus Reportage"

Was erwarten junge Menschen von ihrer Zukunft? Was bedeuten ihnen Themen wie Liebe, Glaube, Ausbildung, Arbeit, Familie, Freunde oder Krankheit? "Campus Reportage" in ARD-alpha zeigt die Lebenswelten junger Erwachsener: spannende Geschichten, authentisch und emotional erzählt.

Die Online-Plattform "Campus" vereint Video, Audio und Online-Content zu einem umfangreichen Angebot an Infos, Hintergrund und Links: ard-alpha.de/campus