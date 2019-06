Teamplayer 4.0 - KI, Roboter, Big Data Campus Doku: Die Arbeitswelt von morgen

Globalisierung, Nachhaltigkeit und Alterung der Gesellschaft - die Arbeitswelt verändert sich. Gleichzeitig halten Roboter, Künstliche Intelligenz und Big Data Einzug in die Betriebe. Unterstützen die neuen Technologien die Menschen, oder machen sie sie überflüssig? In diesem Spannungsfeld begibt sich die "Campus Doku" auf Spurensuche und findet Beispiele, die exemplarisch sind für die Herausforderungen und Chancen der neuen Arbeitswelt: Am Montag, 22. Juli 2019, um 22.15 Uhr, in ARD-alpha. Der Film ist nach Ausstrahlung fünf Jahre in der BR Mediathek abrufbar.

In der Tablet-Klasse am Erlanger Ohm Gymnasium werden Kinder auf die digitale Arbeitswelt vorbereitet. Im fränkischen Münchberg hat sich eine traditionsreiche Bäckerei eine Zukunftsperspektive geschaffen. Die ungeliebte Nachtarbeit übernimmt jetzt ein Roboter. So wird der Betrieb wieder attraktiv für Auszubildende und produziert zu wettbewerbsfähigen Preisen. In Bonn kann das Start-up readymade dank Digitalisierung seine Geschäftsidee eines flexiblen Arbeitsplatzes erproben.

Vor allem Großunternehmen und ganze Industriezweige wollen in den nächsten Jahren durch Mensch-Maschine-Teams ihre Arbeitsabläufe verändern. Wie die Vernetzung funktionieren kann und dabei auch ganz neue Jobprofile entstehen, erkundet die "Campus Doku" bei Technikexperten der Fraunhofer Gesellschaft und ihren Partnern in München und Dortmund.

"Campus Doku" in ARD-alpha

Die halbstündigen Sendungen der innovativen Reihe "Campus Doku" auf dem Sendeplatz "Campus" in ARD-alpha greifen unter dem Motto "Ein Blick in die Zukunft" Themen auf, die verstärkt unser Leben prägen und verändern. Die Dokus geben dabei Einblicke in komplexe Zukunftsfelder, deren Themen uns schon heute emotional ansprechen und für die die Wissenschaft Lösungen sucht.

