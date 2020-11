Als Godehard Ruppert im Jahr 2000 zum Rektor der Otto-Friedrich-Universität Bamberg gewählt wurde, stand die deutsche Hochschullandschaft vor großen Herausforderungen. Bologna-Prozess und Exzellenzinitiative verlangten von den Universitäten eine deutlichere Profilierung – auch um im internationalen Wettbewerb besser mithalten zu können. Wie das gelungen ist, zeigt die Dokumentation "Das Bamberger Modell" im Rahmen des Themenabends "alpha-thema: Weltkultur trifft Wissenschaft" am Donnerstag, 26. November 2020, um 22.30 Uhr in ARD-alpha.

Zuvor stellt Udo Wachtveitl in der Dokumentation "Die Weltkulturerbestätten" um 21.45 Uhr bayerische UNESCO-Welterbestätten vor.

Sie machen das unverwechselbare Profil der Otto-Friedrich-Universität aus: Anders als an vielen anderen Universitäten spielen die Geistes- und Sozialwissenschaften in Bamberg eine zentrale Rolle. Godehard Ruppert, Professor für Religionspädagogik, setzte von Anfang an auf eine Stärkung dieser Wissenschaften und förderte gezielt sogenannte kleine Fächer wie Orientalistik, Judaistik und Slawistik. So schaffte er es, die Otto-Friedrich-Universität zu einer international renommierten Hochschule auszubauen, deren Studierendenzahl sich in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt hat. Geholfen hat Ruppert dabei auch die einzigartige Lage inmitten der Weltkulturerbe-Stadt Bamberg. Die Dokumentation "Das Bamberger Modell" um 22.30 Uhr stellt Fächer wie mittelalterliche und islamische Kunstgeschichte, digitale Denkmaltechnologien, Judaistik oder Slawistik und ihre Bedeutung in der Zeit des digitalen Wandels vor, lässt Lehrende und Studierende zu Wort kommen und zeigt die enge Verbindung von Universität und Stadt früher und heute.

Die bayerischen Weltkulturerbestätten – darunter auch die Altstadt von Bamberg – stehen in einer Reihe mit den Pyramiden, dem Eiffelturm oder der Freiheitsstatue. In der Dokumentation "Die Weltkulturerbestätten" um 21.45 Uhr zeigt Udo Wachtveitl mit historischen Filmschätzen aus dem Fernseharchiv des Bayerischen Rundfunks und Beiträgen aus dem digitalen Archiv der jüngsten Vergangenheit den Facettenreichtum des bayerischen Weltkulturerbes. Er erzählt Geschichten hinter der Geschichte, entdeckt Superlative und Einzigartigkeiten, beobachtet Menschen und fragt auch danach, wie der Weltkulturerbe-Titel einen Ort verändert.