Ein Leben, der Wahrheit verpflichtet, ein Alltag ganz ohne Lüge – das klingt ziemlich streng. Und es tut dem sozialen Miteinander auch nicht nur gut, meinen Wissenschaftler. Aber woher kommt überhaupt die Neigung, seinesgleichen zu täuschen? Die Frage von wahr und falsch geht weit über Moral und Alltagspraxis von Individuen hinaus. Unwahrheiten sind zu einem Mittel politischer Strategie geworden. Wahrheit, Wirklichkeit und deren Manipulation in der privaten wie der öffentlichen Sphäre untersucht ARD-alpha am 17. Juni 2020 ab 20.15 Uhr mit "alpha-thema: Wahrheit".

In der Dokumentation "Ungelogen. Die ganze Wahrheit über die Lüge" um 20.15 Uhr werden Vertreter verschiedener Professionen zu Wahrheit und Lüge befragt: eine Rechtspsychologin, die Glaubhaftigkeitsgutachten erstellt, Sozialpsychologen, Kommunikationsexperten und auch der Direktor des Berliner Zoos. Der Psychotherapeut Hans Stoffels meint: "Das Verhältnis von Lüge und Wahrheit ist nicht ein Verhältnis von Schwarz und Weiß." Doch warum wird gelogen, und was passiert da im Kopf? Wie kann man erkennen, ob jemand lügt?

Die Dokumentation "Wie viel Wahrheit verträgt mein Leben?" um 20.45 Uhr lässt Menschen zu Wort kommen, die mit der heiklen Gemengelage von Wahrheit und Unwahrheit zu tun haben: ein Krebsspezialist und eine Krebspatientin, ein Mann, der jahrzehntelang trotz andauernder Zweifel über die Identität seiner Herkunft getäuscht wurde, ein Beichtvater, ein Richter, ein Strafverteidiger und ein nach einem Indizienprozess wegen Mordes Verurteilter, der von sich sagt, er sei unschuldig. Am Ende kehrt die Dokumentation die Titelfrage um: Wie viel Unwahrheit verträgt unser Leben?

In der Gesprächssendung "nacht:sicht: Vom Sinn der Wahrheit" um 21.15 Uhr erkundet Moderator Andreas Bönte gemeinsam mit dem Mediziner, Juristen und Publizisten Dr. Dr. Rainer Erlinger das Terrain von Wahrheit und Lüge. "Alternative Fakten" verwischen die Grenze zwischen den beiden Sphären, und durch die sozialen Medien werden sie massenhaft verbreitet. Bewusste Falschmeldungen sind zu einem strategisch eingesetzten Mittel der Politik geworden. Warum schadet das nicht nur dem Individuum, sondern auch der Gesellschaft und der Demokratie? Welche Auswirkungen hat das? Was macht die Menschen bereit, sogar offensichtlichen Lügen Glauben zu schenken?

Wie einfach lässt sich eine Falschmeldung im Internet verbreiten und damit politisch Stimmung machen? Die Dokumentation "Im Netz der Lügen - Der Kampf gegen Fake-News" um 21.45 Uhr untersucht diese Frage. Kommunikationswissenschaftler der Universität Hohenheim setzen eine Falschmeldung in die Welt. Wie schnell verbreitet sie sich im Netz? Wo und wie häufig wird sie geteilt? Wer fällt darauf herein? Wie entstehen Filterblasen und Echokammern in sozialen Netzwerken, die dazu führen, dass Menschen sich im Bilde fühlen, obwohl sie nur Informationen konsumieren, die ihren Ansichten entsprechen?