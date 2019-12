alpha-thema Schlafforschung

Die einen freuen sich auf die Erholung, für andere ist jede Nacht aufs Neue eine Qual: Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Schlafstörungen, und zu viele schlucken dagegen Tabletten. ARD-alpha ergründet die Thematik in zwei Dokumentationen am 23. Dezember 2019 ab 20.15 Uhr. Im „alpha-thema Gespräch“ berichtet Moderatorin Ariane Alter über drei Tage fast ohne Schlaf beim "72h Talkshow Weltrekord – Das schaffst du nie!" Mitte November.

Die Ursachen für Schlafstörungen können von außen kommen – Lärm zum Beispiel – oder in der Person selbst liegen. Auch ein Faktor: Seit Erfindung des künstlichen Lichts kann der Mensch die Nacht zum Tag machen – doch die „innere Uhr“ stellt sich nicht um.

In der Dokumentation "Die Wahrheit über unseren Schlaf" um 20.15 Uhr macht sich RBB-Moderator Raiko Thal auf die Suche nach dem guten Schlaf. Zu wenig davon macht unkonzentriert, stresst das Immunsystem, kann Auslöser von Herz-Kreislauf-, Parkinson- und Krebserkrankungen sein. Was ist überhaupt gesunder Schlaf? Machen Schlafmittel abhängig? Können pflanzliche Mittel helfen? Auch Schnarchen kann einen um den Schlaf bringen – nicht den Schnarcher, sondern den Partner. Der Film findet im Gespräch mit Schlafforschern Antworten darauf, was der einzelne tun kann, um nachts in einen tiefen, regenerierenden Schlaf zu finden.

Im "alpha-thema Gespräch" um 21.00 Uhr ist bei Mirjam Kottmann die Moderatorin Ariane Alter zu Gast, die zusammen mit Sebastian Meinberg im November mit "72h Talkshow Weltrekord – Das schaffst du nie!" einen Eintrag ins Guinness-Buch für die längste TV-Talksendung schaffte. Wie es ihr bei diesem Schlafentzugsprogramm ging, darüber spricht sie mit Professor Dr. Clemens Heiser, Leiter des Schlaflabors der HNO-Abteilung des Klinikums rechts der Isar in München, und mit dem Wissenschaftsjournalisten und Autor Dr. Peter Spork.

Der Beitrag "Die Illusion vom richtigen Schlafen" aus dem Wissenschaftsmagazin "Quarks & Co" um 21.30 Uhr zeigt: Der nächtliche Schlaf ist eine ziemlich bewegte Angelegenheit, wie die Gehirnströme von Probanden offenbaren. Da werden Gedächtnisinhalte bearbeitet und sortiert, und manche Menschen können nach dem Aufwachen Dinge besser als vor dem Einschlafen: Sie trainieren im Schlaf. Doch viele Menschen leiden unter Schlafproblemen, sie können nicht ein- oder durchschlafen.Was kann ihnen helfen? Welche Rolle spielt z. B. das Blau im Farbspektrum des Lichts? Wie wirken Schlafmittel, wie Melatonin? Moderator Ranga Yogeshwar spricht darüber mit Schlafforschern und einer Chronobiologin.