Unsere ausgestorbenen Verwandten alpha-thema: Der Neandertaler

Lange galten Neandertaler als primitive, affenähnliche Wesen ohne Sprache und Kultur. Doch neue anthropologische Forschungen zeichnen ein anderes Bild: Unsere ausgestorbenen Verwandten waren intelligenter und kreativer als bislang gedacht. Wer waren diese rätselhaften Eiszeitmenschen? Wie viel von ihnen steckt heute noch in uns? Und was können wir von ihnen lernen? Danach fragt ʺalpha-thema: Der Neandertalerʺ in einer zweiteiligen Dokumentation und einem Gespräch mit zwei Wissenschaftlerinnen – am Mittwoch, 8. September 2021, ab 21.45 Uhr in ARD-alpha.